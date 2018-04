Quelques averses en soirée et durant la nuit, surtout le long des Préalpes en seconde partie de nuit, avec un ciel devenant très nuageux. Flocons s'abaissant vers 1300 à 1500m d'altitude.Mardi, temps souvent très nuageux en matinée avec quelques averses, surtout en début de journée dans les Alpes, les Préalpes et en Valais. Risque d'averses à nouveau en augmentation dans l'après-midi en toutes régions. Quelques éclaircies, plus belles l'après-midi et en plaine ainsi que sur le nord de la Romandie. Températures fraîches et flocons dès 1200 à 1500m d'altitude le matin, 1600 à 1900m l'après-midi.Températures prévues pour mardi à basse altitude: minimales 7 à 9°, maximales 12 à 13°, jusqu'à 16 degrés en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3°, maximales 7 à 8°. En montagne: -2/0° à 2000m, -6/-5° à 3000m.Faibles bise sur le Léman et le Plateau, sud-ouest modéré sur le Jura et les Préalpes et sud modéré à fort en haute montagne.(©MeteoNews, 30 avril, 15h30)Mercredi, temps encore assez ensoleillé en début de matinée puis augmentation de la couverture nuageuse par le sud mais temps restant sec. Premières averses dans les Alpes en fin de journée, gagnant les autres régions dans la nuit. Températures assez fraîches pour la saison, maximales de 15 à 17 degrés en plaine.Jeudi, temps souvent très nuageux avec quelques averses en matinée, surtout dans les Alpes. Quelques éclaircies, plus belles en plaine et notamment sur le bassin lémanique. Températures fraîches avec une quinzaine de degrés au maximum en plaine et bise parfois modérée.Vendredi, nombreux passages nuageux le matin puis soleil plus généreux l'après-midi. Ciel plus nuageux sur le nord de la Romandie, davantage de soleil dans les Alpes et en Valais. Températures un peu fraîches pour la saison et bise modérée.Samedi et dimanche, conditions dans l'ensemble assez voire bien ensoleillées et douces, maximales dépassant les 20 degrés en plaine sous une bise faiblissante. Développement de cumulus en montagne mais temps restant généralement sec.Lundi, temps ensoleillé et chaud. Orages isolés en fin de journée.(MétéoNews / 30.04.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies