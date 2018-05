La nuit prochaine, ciel se couvrant avec quelques petites pluies possibles ici et là.Jeudi, ciel très nuageux le matin avec un peu de pluie et de la neige en montagne au-dessus de 1800 m. Accalmie l'après-midi avec le retour d'un temps généralement sec et le développement de quelques timides éclaircies entre les passages nuageux. Risque d'averses persistant au-dessus des Alpes (neige vers 2400 m). Températures toujours bien fraîches sous une bise sensible.Températures prévues pour jeudi à basse altitude: minimales 9 à 10°, maximales 12 à 14°, jusqu'à 17 degrés en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 5°, maximales 9°. En montagne: 0/3° à 2000m, -4/0° à 3000m.Bise modérée à assez forte sur le Léman et le Plateau, forte sur les crêtes du Jura et des Préalpes et ouest faible en haute montagne.(©MeteoNews, 2 mai, 15h15)Vendredi, ciel souvent nuageux le matin puis belles éclaircies voire temps assez ensoleillé l'après-midi. Soleil plus généreux dans les Alpes malgré quelques formations nuageuses. Températures un peu fraîches pour la saison et bise modérée.Samedi et dimanche, conditions dans l'ensemble bien ensoleillées en toutes régions. Quelques nuages bas par endroits aux premières heures du jour et développement de cumulus en montagne mais risque orageux restant négligeable. Températures de plus en plus chaudes sous une bise faiblissante et maximales approchant les 25 degrés en plaine dimanche.Lundi et mardi, persistance de conditions ensoleillées et chaudes avec des maximales avoisinant les 25 degrés en plaine. Développement de cumulus en montagne et quelques averses ou orages isolés sur les reliefs durant les après-midis.Risque d'orages pouvant gagner les régions de plaine mercredi.(MétéoNews / 02.05.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies