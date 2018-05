Ce samedi, temps dans l'ensemble bien ensoleillé et températures chaudes pour la saison en journée. Quelques bancs de nuages bas le matin sur le Plateau, plus étendus sur le nord de la région et le Jura. Dans les Alpes et les Préalpes, développements nuageux en cours de journée mais temps restant sec.Températures prévues pour ce samedi à basse altitude: minimales 12 à 15°, maximales 22 à 24°, jusqu'à 26 degrés en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 9 à 11°, maximales 19 à 20°. En montagne: 6/12° à 2000m, 0/4° à 3000m.Bise faible à modéré sur le Léman et le Plateau, modérée sur les crêtes du Jura. Vent modéré en haute montagne et régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 5 mai, 5h30)Dimanche, belle journée bien ensoleillée. Développement de cumulus en montagne mais temps restant sec. Températures chaudes en journée, maximales avoisinant les 25 degrés en plaine.Lundi et mardi, persistance de conditions ensoleillées et chaudes avec des maximales avoisinant les 23 à 25 degrés en plaine. Développement de cumulus en montagne et quelques averses ou orages isolés durant les après-midis dans les Alpes, les Préalpes et sur le Jura, peu ou pas de débordements en plaine.Mercredi, temps assez ensoleillé mais instable avec quelques averses et orages probables. Températures assez chaudes en journée.Jeudi, temps plus changeant avec quelques averses orageuses possibles dès le matin. Températures de saison, maximales de 20 à 22 degrés en plaine.Vendredi, temps assez ensoleillé sous des températures de saison. Risque d'averses orageuses persistant l'après-midi, notamment sur les reliefs.(MétéoNews / 05.05.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies