La nuit prochaine, temps calme et sec. Doux.Mardi, temps ensoleillé et températures assez chaudes en journée, maximales de 21 à 25 degrés en plaine. Développement de cumulus en montagne et quelques averses et orages l'après-midi sur le Jura, dans les Alpes et les Préalpes, débordant parfois en plaine en fin de journée. Faible risque orageux persistant en soirée.Températures prévues pour mardi à basse altitude: minimales 11 à 12°, maximales 21 à 25°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 4 à 9°, maximales 18 à 19°. En montagne: 6/11° à 2000m, 0/4° à 3000m.Faible bise ou variable sur le bassin lémanique et le Plateau, faible aussi sur les crêtes du Jura. Vent d'est faible en haute montagne et régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 7 mai, 15h30)Mardi, temps ensoleillé et températures assez chaudes en journée, maximales de 21 à 23 degrés en plaine. Développement de cumulus en montagne et quelques averses et orages l'après-midi sur le Jura, dans les Alpes et les Préalpes, débordant parfois en plaine en fin de journée. Faible risque orageux persistant en soirée.Mercredi, temps assez ensoleillé mais instable avec des formations nuageuses étendues. Quelques averses et orages, surtout l'après-midi et en montagne Températures assez chaudes en journée. Averses et orages ayant tendance à se généraliser en cours de nuit.Jeudi, passage d'un front froid avec un ciel souvent très nuageux et des pluies ou averses fréquentes. Accalmie en cours d'après-midi par l'ouest. Températures en baisse sensible, environ 16 degrés en plaine.Vendredi, temps ensoleillé à assez ensoleillé sous des températures très doux, environ 21 degrés en plaine l'après-midi. Quelques résidus nuageux le matin et développement de cumulus en montagne mais temps restant sec.Samedi, assez ensoleillé et très doux, quelques averses et orages, surtout l'après-midi et en montagne.Dimanche, très nuageux et fréquentes pluies, plus frais et neige s'abaissant vers 1300m en fin journée ou nuit suivante.Lundi, ciel changeant à nuageux et régime d'averses. Frais.(MétéoNews / 07.05.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies