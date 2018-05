Quelques averses ou orages par moments en soirée et durant la nuit pouvant concerner toutes les régions.Mercredi, temps assez ensoleillé mais instable. Formations nuageuses dès le matin sur le Jura, dans les Préalpes ainsi que sur le bassin lémanique et le Plateau donnant localement une averse. Averses et orages éclatant dès le début d'après-midi en montagne et débordant parfois en plaine, notamment le long du Jura. Orages localement forts. Nouvelles averses orageuses en cours de nuit. Températures assez chaudes pour la saison.Températures prévues pour mercredi à basse altitude: minimales 11 à 15°, maximales 20 à 23°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 8 à 10°, maximales 16 à 17°. En montagne: 6/9° à 2000m, 0/1° à 3000m.Faible bise sur le bassin lémanique et le Plateau, parfois modérée sur les crêtes du Jura. Vent du nord faible à modéré en haute montagne et régime de brises dans les vallées alpines. Rafales en cas d'orages.(©MeteoNews, 9 mai, 15h45)Jeudi de l'Ascension, temps très nuageux en matinée avec de fréquentes averses. Accalmie en cours d'après-midi par l'ouest avec le passage à un temps sec et le développement d'éclaircies. Températures en baisse sensible, maximales de 15 à 17 degrés en plaine et flocons dès 2200m d'altitude.Vendredi, temps ensoleillé et très doux avec 20 à 22 degrés en plaine l'après-midi. Quelques nuages bas en début de journée et développement de cumulus en montagne avec un faible risque d'averses dans les Préalpes.Samedi, temps ensoleillé en matinée mais rapide développement de cumulus et quelques averses et orages localement forts éclatant l'après-midi en montagne avant de déborder en plaine d'ici la fin de journée. Dégradation pluvio-orageuse assez active dans la nuit. Températures assez chaudes avant l'arrivée des orages, maximales de 22 à 24 degrés en plaine.Dimanche, temps très nuageux avec de fréquentes pluies, surtout en matinée. Possible accalmie l'après-midi mais timing encore très incertain pour cette journée. Températures en forte baisse et neige pouvant s'abaisser jusque vers 1500m d'altitude voire localement plus bas.Lundi et mardi, temps variable avec quelques averses possibles. Températures fraîches, maximales de 14 à 16 degrés en plaine.(MétéoNews / 08.05.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies