Ce vendredi, temps ensoleillé avec toutefois la présence de nuages bas parfois étendus en matinée sur le nord de la Romandie. Développement de cumulus en montagne au fil des heures et quelques averses isolées l'après-midi sur le Jura, dans les Alpes et les Préalpes mais risque restant limité. Températures assez fraîches à l'aube puis net redoux en journée.Températures prévues pour ce vendredi à basse altitude: minimales 7 à 10°, maximales 21 à 24°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 4 à 5°, maximales 15 à 17°. En montagne: 3/9° à 2000m, 0/4° à 3000m.Bise faible le matin et variable l'après-midii, faible en montagne aussi. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 10 mai, 05h45)Samedi, temps ensoleillé en matinée puis développement de cumulus et quelques averses et orages éclatant l'après-midi en montagne avant de déborder parfois en plaine d'ici la fin de journée. Averses orageuses ayant tendance à se généraliser dans la nuit. Températures très douces, maximales de 21 à 23 degrés en plaine.Dimanche, temps très nuageux avec de fréquentes pluies, surtout en matinée. Accalmie en fin de journée mais peu ou pas d'éclaircies. Températures en forte baisse avec guère plus de 7 à 10 degrés en plaine et limite des chutes de neige voisine de 700 à 1000m d'altitude sur le Jura. Dans les Alpes et les Préalpes, neige passant de 2000 à 1000-1300m en cours de journée voire localement 800m en cas de fortes intensités.De lundi à mercredi, temps très variable avec quelques averses possibles, notamment mardi sous un ciel plus menaçant. Risque d'averses probablement plus marqué durant les après-midis et le long des reliefs, peu ou pas d'averses en Valais avec de belles plages ensoleillées. Températures fraîches, maximales de 14 à 16 degrés en plaine et limite des flocons oscillant entre 1500 et 2000m d'altitude. À noter un risque de gel au sol lundi à l'aube en cas de nuit dégagée.Jeudi, possible établissement de conditions assez ensoleillées et plus douces.(MétéoNews / 11.05.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies