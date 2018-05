La nuit prochaine, faible risque instable en montagne, sec en plaine. Assez doux.Samedi, temps ensoleillé en matinée puis développement de cumulus et quelques averses et orages éclatant l'après-midi en montagne avant de déborder parfois en plaine d'ici la fin de journée. Averses orageuses ayant tendance à se généraliser dans la nuit. Températures très douces.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales 9 à 13°, maximales 21 à 23°, jusqu'à 25 en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 7°, maximales 18 à 19°. En montagne: 5/10° à 2000m, -2/3° à 3000m.Bise faible le matin et sud faible l'après-midi, sud faible en montagne aussi. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 10 mai, 15h)Dimanche, dégradation avec le retour des nuages et de la pluie. Chute des températures avec de la neige sur les reliefs au-dessus de 1500 à 1800 m.De lundi à jeudi, maintien d'un temps instable, le plus souvent nuageux avec des averses, surtout l'après-midi et à proximité des reliefs. Températures restant fraîches pour la saison.Vendredi, risque d'averses plus épars et davantage d'éclaircies dans le ciel. Températures plus douces.(MétéoNews / 11.05.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies