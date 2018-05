Très nuageux ce soir et cette nuit avec par moments quelques averses. Averses plus fréquentes en cours de nuit du sud du Jura aux Alpes valaisannes avec parfois de l'orage vers le Simplon.Lundi, ciel globalement nuageux malgré quelques éclaircies (plus belles et durables en Valais dès la fin de matinée). Peu de précipitations, excepté des ondées résiduelles du Valais au Léman en début de matinée, puis des averses s'activant localement l'après-midi sur les reliefs. Dégradation pluvieuse généralisée dans la nuit, donnant de la neige jusque vers 1800m d'altitude. Frais pour la saison.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales 7 à 9°, maximales 14 à 15°, jusqu'à 17° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 5 à 7°, maximales 9 à 11°. En montagne: 0/4° à 2000m, -4/-2° à 3000m.Vent du sud-ouest faible sur le Plateau et le Léman, nord-est à nord faible du Préalpes et est modéré à fort en haute montagne. Brises de vallées parfois modérées.(©MeteoNews, 13 mai, 15h30)Mardi et mercredi, à mi-chemin entre l'anticyclone sur l'ouest de la France et une dépression vers l'Autriche, conditions changeantes et instables au-dessus de la Suisse. Ciel partagé entre éclaircies et nuages parfois menaçants, produisant quelques averses (voire des orages). Averses se produisant plus fréquemment à proximité des reliefs. Températures assez fraîches.De jeudi à dimanche, prévision encore mal cernée. En principe davantage de soleil, mais développement de cellules orageuses toujours possible, tant en plaine que sur les reliefs. Températures de saison.(MétéoNews / 13.05.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies