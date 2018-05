Ce lundi, ciel nuageux dans l'ensemble malgré quelques éclaircies (plus belles et durables en Valais dès la fin de matinée). Temps généralement sec mis à part quelques averses en Valais et dans les Alpes en début de journée. Risque d'averses à nouveau en augmentation d'ici la fin de journée en montagne. Dégradation pluvieuse généralisée et assez active en soirée et dans la nuit à partir du nord-est, donnant de la neige jusque vers 2000m d'altitude. Températures fraîches pour la saison.Températures prévues pour ce lundi à basse altitude: minimales 6 à 8°, maximales 14 à 15°, jusqu'à 17° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 5°, maximales 9 à 10°. En montagne: -2/4° à 2000m, -5/-2° à 3000m.Faible sud-ouest sur le Plateau et le bassin lémanique, nord-est faible à modéré sur les crêtes des Préalpes et du Jura et vent de secteur est modéré à fort en haute montagne. Brises parfois modérées dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 14 mai, 5h30)Mardi et mercredi, à mi-chemin entre l'anticyclone sur l'ouest de la France et une dépression vers l'Autriche, conditions changeantes et instables au-dessus de la Suisse. Ciel partagé entre éclaircies et nuages parfois menaçants, produisant quelques averses (voire des orages). Averses se produisant plus fréquemment à proximité des reliefs. Températures assez fraîches.De jeudi à dimanche, prévision encore mal cernée. En principe davantage de soleil, mais développement de cellules orageuses toujours possible, tant en plaine que sur les reliefs. Températures de saison.(MétéoNews / 14.05.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies