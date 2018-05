Cette nuit, temps perturbé avec de la pluie. Neige en montagne au-dessus de 2000 m.Mardi, conditions très variables et instables. Temps encore nuageux en début de journée puis ciel partagé entre formations nuageuses et éclaircies parfois belles en plaine et plus durables en Valais. Quelques averses isolées déjà possibles le matin, puis averses orageuses se réactivant en cours d'après-midi à partir du nord tout en étant localement soutenues. Températures assez fraîches et neige dès 2200m d'altitude.Températures prévues pour mardi à basse altitude: minimales 10 à 11°, maximales 17 à 18°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 6 à 7°, maximales 12 à 13°. En montagne: 1/4° à 2000m, -4/-3° à 3000m.Vent variable et faible sur le Plateau et le bassin lémanique. Vent du nord modéré en moyenne montagne, modéré à fort en haute montagne. Rafales en cas d'orage.(©MeteoNews, 14 mai, 15h30)Mercredi et jeudi, temps restant instable et changeant avec des éclaircies parfois belles en plaine mais aussi de nombreuses formations nuageuses. Quelques averses à prévoir durant les après-midis, surtout le long des reliefs et parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Soleil plus généreux en Valais et peu ou pas d'averses. Températures un peu fraîches avec des maximales de 17 à 20 degrés en plaine.De vendredi à dimanche, conditions probablement assez ensoleillées et généralement sèches malgré la présence de formations nuageuses. Développement de cumulus en montagne et quelques averses ou orages isolés durant les après-midis dans les Alpes voire aussi sur les Préalpes et le Jura. En principe pas de débordement en plaine. Températures agréables maximales avoisinant les 19 à 21 degrés en plaine.Lundi, risque orageux pouvant être plus marqué en toutes régions.(MétéoNews / 15.05.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies