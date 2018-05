Ce mercredi, temps restant mitigé et humide. Ciel nuageux voire très nuageux et arrivée d'averses en cours de matinée à partir du nord, gagnant le sud de la Romandie et le Valais d'ici la mi-journée et persistant l'après-midi. Coups de tonnerre pas exclus. Quelques éclaircies, avant tout le matin ainsi que sur le bassin lémanique et en Valais. Températures fraîches pour la saison et flocons dès 2200m d'altitude.Températures prévues pour ce mercredi à basse altitude: minimales 8 à 11°, maximales 14 à 17°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 4 à 7°, maximales 10 à 11°. En montagne: 1/4° à 2000m, -5/-2° à 3000m.Vents faibles et variables sur le Plateau et le bassin lémanique, nord modéré à fort en haute montagne. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 16 mai, 6h)Jeudi, temps changeant et sec le matin avec de bons moments de soleil. Formations nuageuses prenant de l'ampleur en cours de journée et quelques averses orageuses l'après-midi sur les reliefs, débordant parfois en plaine. Davantage de soleil en Valais. Températures à peine de saison.Vendredi, temps dans l'ensemble ensoleillé avec toutefois des développements nuageux, plus étendus le long des reliefs. Temps restant généralement sec mis à part un faible risque d'averses en fin de journée sur le Jura et dans les Préalpes. Températures agréables, une vingtaine de degrés en plaine l'après-midi.De samedi à lundi, conditions dans l'ensemble assez ensoleillées et températures très agréables, maximales de 20 à 22 degrés en plaine. Développement de cumulus en montagne et quelques averses ou orages durant les après-midis dans les Alpes, les Préalpes et sur le Jura. Foyers orageux débordant localement en plaine, mais de manière probablement limitée.Mardi et mercredi, temps pouvant se montrer ensoleillé et chaud avec un risque orageux en diminution (à confirmer).(MétéoNews / 16.05.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies