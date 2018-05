Temps nuageux et averses ce soir, devenant de plus en plus éparses durant la nuit prochaine.Jeudi, temps assez ensoleillé , plus changeant sur le Jura et les Préalpes et quelques averses déjà possibles en matinée sur le nord du Jura. Quelques averses ou orages l'après-midi et sur les reliefs débordant parfois en plaine. Températures à peine de saison.Températures prévues pour jeudi à basse altitude: minimales 8 à 10°, maximales 18 à 19°, jusqu'à 21° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 7°, maximales 13 à 14°. En montagne: 1/7° à 2000m, -5/-1° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le bassin lémanique, nord-est faible à modéré en moyenne montagne, modéré en haute montagne. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 16 mai, 15h30)Vendredi, temps dans l'ensemble assez ensoleillé avec des bancs de nuages bas le matin et des développements nuageux sur les reliefs l'après-midi conduisant à quelques averses ou orages. Restant souvent sec en plaine. Températures agréables, une vingtaine de degrés en plaine l'après-midi.De samedi à mercredi, conditions dans l'ensemble assez ensoleillées et températures très agréables, maximales de 20 à 22 degrés en plaine. Développement de cumulus en montagne et quelques averses ou orages durant les après-midis dans les Alpes, les Préalpes et sur le Jura. Foyers orageux débordant localement en plaine, mais de manière probablement limitée.(MétéoNews / 16.05.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies