Ce jeudi, brouillard sur le Plateau et la région des Trois-Lacs en matinée. Sinon, temps d'abord plutôt ensoleillé, puis formations nuageuses colonisant davantage le ciel au fil de la journée et pouvant produire ça et là une averse. Temps déjà plus changeant dès le matin sur l'Ajoie et le nord de la Romandie avec 2-3 averses possibles.Températures prévues pour ce jeudi à basse altitude: minimales 8 à 10°, maximales 18 à 19°, jusqu'à 21° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 7°, maximales 13 à 14°. En montagne: 1/7° à 2000m, -5/-1° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le bassin lémanique, nord-est faible à modéré en moyenne montagne, modéré en haute montagne. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 17 mai, 10h)Vendredi, temps dans l'ensemble assez ensoleillé avec des bancs de nuages bas le matin et des développements nuageux sur les reliefs l'après-midi conduisant à quelques averses ou orages. Restant souvent sec en plaine. Températures agréables, une vingtaine de degrés en plaine l'après-midi.De samedi à mercredi, conditions dans l'ensemble assez ensoleillées et températures très agréables, maximales de 20 à 22 degrés en plaine. Développement de cumulus en montagne et quelques averses ou orages durant les après-midis dans les Alpes, les Préalpes et sur le Jura. Foyers orageux débordant localement en plaine, mais de manière probablement limitée.(MétéoNews / 17.05.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies