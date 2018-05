Ce vendredi, bancs de brouillard matinaux sur le Plateau, notamment dans la région des Trois-Lacs et sur le Seeland. Sinon, temps largement ensoleillé. Formations nuageuses prenant de l'ampleur l'après-midi à proximité des reliefs. Averses ou orages possibles par endroits, notamment au sud du Jura et dans la région de Gstaad. Températures de saison.Températures prévues pour ce vendredi à basse altitude: minimales 6 à 11°, maximales 19 à 21°, jusqu'à 23° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 1 à 8°, maximales 15 à 16°. En montagne: 3/8° à 2000m, -2/1° à 3000m.Faible bise sur le Plateau, le bassin lémanique et le Jura, nord faible à modéré en montagne. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 18 mai, 6h)De samedi à jeudi prochain, situation de marais barométrique. Ensoleillement globalement bon sur les régions de plaine. Ciel plus partagé à menaçant sur les reliefs les après-midis, donnant régionalement une averse ou un orage. Débordements locaux en plaine. Plus chaud dès mardi.(MétéoNews / 18.05.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies