Ce samedi, temps globalement ensoleillé en matinée avec quelques voiles d'altitude et de rares nuages bas en début de journée. Développement de cumulus en montagne au fil des heures et quelques averses ou orages isolés sur les reliefs dès le début d'après-midi débordant parfois en plaine d'ici la fin de journée. Orages pouvant localement être forts. Températures de saison.Températures prévues pour ce samedi à basse altitude: minimales 7 à 12°, maximales 19 à 21°, jusqu'à 22° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 2 à 6°, maximales 15 à 16°. En montagne: 5/8° à 2000m, -2/1° à 3000m.Faible bise sur le Plateau, le bassin lémanique et le Jura, faible nord-est en montagne. Régime de brises dans les vallées alpines. Rafales à proximité des foyers orageux.(©MeteoNews, 19 mai, 5h30)Dimanche et lundi, bancs de grisaille sur le Plateau dimanche matin, sinon assez ensoleillé et formation de cumulus en montagne apportant quelques averses ou orages l'après-midi pouvant toucher la plaine d'ici la fin de journée.De mardi à jeudi, temps en partie ensoleillé avec quelques averses ou orages, surtout l'après-midi et en montagne.Vendredi, assez ensoleillé et risque orageux surtout en montagne.(MétéoNews / 19.05.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies