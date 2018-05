Cette fin de journée, temps assez ensoleillé en plaine, plus nuageux en montagne et en Valais avec quelques averses orageuses. Nuit calme et assez dégagée, passages nuageux restant plus nombreux dans les Alpes avec quelques gouttes possibles.Lundi, temps globalement ensoleillé après dissipation des bancs de nuages bas présents aux premières heures du jour sur le Plateau et le Jura. Formations nuageuses en montagne et quelques averses ou orages isolés l'après-midi sur les reliefs, débordant localement en Gruyère et dans le Chablais. Dans les Alpes et en Valais, passages nuageux plus étendus avec quelques gouttes possibles dès le matin. Températures de saison.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales 9 à 12°, maximales 21 à 23°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 7°, maximales 16 à 17°. En montagne: 5/9° à 2000m, -2/2° à 3000m.Vents faibles et variables sur le Plateau, le bassin lémanique et le Jura, vent de secteur sud faible à modéré en haute montagne. Régime de brises dans les vallées alpines et rafales à proximité des foyers orageux.(©MeteoNews, 20 mai, 15h30)Mardi et mercredi, temps instable et humide avec un ciel partagé entre plages ensoleillées et nombreuses formations nuageuses. Développement d'averses et d'orages localement forts en montagne et concernant aussi les régions de plaine, surtout durant les après-midis. Températures de saison, maximales de 20 à 22 degrés en plaine.Jeudi, temps ensoleillé avec toujours quelques développements orageux sur les reliefs, peu ou pas de débordement en plaine. Températures assez chaudes avec des maximales de 23 à 25 degrés à basse altitude.De vendredi à dimanche, temps ensoleillé et températures estivales, maximales avoisinant les 26 à 28 degrés en plaine. Développement de cumulus en montagne et quelques orages isolés possibles durant les après-midis sur les reliefs, en principe pas de débordement en plaine (à confirmer).(MétéoNews / 20.05.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies