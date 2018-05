La nuit prochaine, fin du risque orageux ou alors encore très résiduel localement. Doux.Mardi, ciel changeant entre éclaircies et passages nuageux par moments denses remontant depuis le sud-est. Quelques précipitations éparses et intermittentes attendues dans les Alpes. Egalement le développement de foyers orageux dans le Jura et le long des Préalpes l'après-midi, finissant par déborder autour du Léman et sur le Plateau en soirée. Températures de saison.Températures prévues pour mardi à basse altitude: minimales 10 à 12°, maximales 21 à 23°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 5 à 7°, maximales 16 à 17°. En montagne: 5/9° à 2000m, -2/3° à 3000m.Bise légère sur le Plateau, le bassin lémanique et le Jura, tout comme en haute montagne. Régime de brises dans les vallées alpines et rafales à proximité des foyers orageux.(©MeteoNews, 21 mai, 15h15)Mercredi, ciel assez chargé avec quelques averses encore possibles en début de matinée, puis se réactivant l'après-midi le long du Jura, à proximité des Préalpes et dans les Alpes en prenant parfois un caractère orageux. Débordements toujours pas exclus sur les régions de plaine. Températures de saison.Jeudi, quelques grisailles matinales dans les lieux encaissés du Jura et sur le Plateau. Sinon, belle journée ensoleillée. Cumulus imposants dans le Jura, les Préalpes et les Alpes l'après-midi, débouchant par endroits sur un foyer orageux. Températures presque estivales.De vendredi à lundi, météo ensoleillée et chaude pour la saison (plus de 25 degrés en plaine). Chaque après-midi, développement de cumulus dans le Jura, les Préalpes et les Alpes, produisant localement un orage sur les fins de journées. Peu ou pas de débordements en plaine.(MétéoNews / 21.05.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies