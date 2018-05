Ce mercredi, temps changeant en matinée avec un ciel partagé entre nombreux passages nuageux et belles éclaircies et quelques gouttes possibles ici ou là. Soleil plus généreux en début d'après-midi, mais cumulus se développant rapidement en montagne et quelques averses et orages éclatant sur le Jura et dans les Préalpes avant de déborder parfois en plaine tout en étant forts par endroits. Risque orageux plus faible en Valais. Températures agréables et de saison.Températures prévues pour ce mercredi à basse altitude: minimales 11 à 15°, maximales 19 à 23°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 9 à 10°, maximales 16°. En montagne: 5/9° à 2000m, -1/2° à 3000m.Vent faible et variable sur le Plateau et le Léman, ouest à sud-ouest faible à modéré en montagne. Régime de brises dans les vallées alpines et rafales à proximité des foyers orageux.(©MeteoNews, 23 mai, 6h)Jeudi, temps bien ensoleillé. Quelques bancs de nuages bas aux premières heures du jour sur le Plateau et le Jura. Développement de cumulus en journée et quelques orages isolés possibles l'après-midi sur le Jura et dans les Préalpes. Températures chaudes, maximales de 23 à 25 degrés en plaine.De vendredi à dimanche, conditions ensoleillées et estivales. Temps ensoleillé avec quelques voiles d'altitude et le développement de cumulus en montagne. Quelques orages isolés sur le Jura, dans les Alpes et les Préalpes durant les après-midis, en principe pas de débordement en plaine. Températures chaudes avec des maximales de 26 à 29 degrés à basse altitude.Lundi et mardi, temps assez ensoleillé mais plus instable avec quelques averses et orages éclatant en montagne et pouvant aussi concerner les régions de plaine, surtout durant les après-midis. Températures en légère baisse mais restant assez chaudes pour la saison.(MétéoNews / 23.05.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies