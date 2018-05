Ce vendredi, temps bien ensoleillé et chaud avec quelques voiles nuageux. Développement de cumulus sur les reliefs en cours de journée, mais ne donnant en principe pas d'activité.Températures prévues pour ce vendredi à basse altitude: minimales 10 à 14°, maximales 25 à 26°, jusqu'à 27° en Valais. Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 9°, maximales 21 à 22°. En montagne: 9/14° à 2000m, 1/6° à 3000m.Tendance à la bise sur le Plateau et le Léman, ouest faible en montagne. Régime de brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 25 mai, 5h30)Le week-end, conditions estivales. Temps ensoleillé avec quelques voiles d'altitude et le développement de cumulus en montagne. Quelques orages isolés sur le Jura, dans les Alpes et les Préalpes samedi après-midi pouvant déborder en plaine dimanche. Températures chaudes avec des maximales de 26 à 28 degrés à basse altitude.De lundi à jeudi, temps en partie à assez ensoleillé mais plus instable avec par moments des averses ou orages en journée, notamment sur les reliefs mais également en plaine. Températures en légère baisse mais restant chaudes pour la saison.(MétéoNews / 25.05.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies