Ce soir, averses ou orages possibles localement au début, surtout le long des Préalpes. Sinon, ciel en principe relativement serein sous des températures agréables. Retour de quelques averses à partir du sud en seconde partie de nuit.Dimanche, temps plutôt incertain le matin avec des formations nuageuses parfois imposantes et produisant épisodiquement quelques averses. Meilleur ensoleillement l'après-midi malgré toujours des passages nuageux. Retour d'averses (parfois orageuses) depuis le sud en soirée, touchant surtout le Léman. En Valais, instabilité et risque d'averses présent par vagues tout au long de la journée, entrecoupée d'éclaircies.Températures prévues pour ce dimanche à basse altitude: minimales 14 à 17°, maximales 23 à 26°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 10 à 13°, maximales 20 à 22°. En montagne: 11/14° à 2000m, 2/5° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et l'ouest du Léman. Vent de secteur sud/sud-est faible à modéré en montagne. Bouffées de foehn surtout dans le Haut-Valais.(©MeteoNews, 26 mai, 15h45)Lundi, soleil globalement généreux sur les régions de plaine. Sur les reliefs du Jura et le long des Préalpes, cumulus se formant dès la fin de matinée et produisant quelques foyers orageux en cours d'après-midi. Risque d'averses et d'orages pouvant s'étendre à toutes les régions en soirée et dans la nuit. Tendance au foehn dans les Alpes.De mardi à samedi, situation de marais barométrique favorable aux averses et orages, surtout les après-midis et à proximité des reliefs, mais risque également marqué de subir des précipitations sur les régions de plaine. Conditions probablement plus médiocres vendredi. Légère baisse des températures au fil des jours.(MétéoNews / 26.05.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies