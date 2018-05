Ce lundi, en première partie de matinée, nuages nombreux et pouvant produire ça et là quelques gouttes ou faibles ondées. Risque surtout présent du Léman au sud du Valais. Au fil des heures, retour de larges plages de soleil. Avec le réchauffement diurne, développement rapide de cumulus l'après-midi. Foyers orageux se produisant d'abord dans le Jura, puis éclatant localement dans les Préalpes et sur le Plateau d'ici à la fin de journée.Températures prévues pour ce lundi à basse altitude: minimales 14 à 16°, maximales 23 à 27°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 11 à 13°, maximales 20 à 21°. En montagne: 9/13° à 2000m, 1/4° à 3000m.Vent faible et variable sur le Plateau et le Léman. Vent de secteur sud/sud-est faible à modéré en montagne. Bouffées de foehn surtout dans le Haut-Valais.(©MeteoNews, 28 mai, 7h)Mardi et mercredi, dans l'ensemble, soleil plutôt généreux sur les régions de plaine, malgré une matinée de mardi probablement plus changeante avec 2-3 ondées. Les après-midis, quelques développements orageux attendus. En montagne et dans le Jura, temps plus menaçant avec un risque orageux important les après-midis.Jeudi et vendredi, météo probablement plus médiocre, notamment vendredi. Eclaircies dans l'ensemble moins durables et risque d'averses élevé en toutes régions. Averses prenant encore un caractère orageux jeudi. Légère baisse des températures.Le week-end prochain, retour à des conditions mieux ensoleillées mais toujours instables, favorisant les orages sur les reliefs les après-midis. Débordements locaux à basse altitude. Températures estivales.(MétéoNews / 28.05.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies