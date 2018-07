Ce dimanche après-midi, temps ensoleillé sur les régions de plaine. Dans le Jura et les Alpes, cumulus parfois étendus coiffant les crêtes, risque d'averses ou d'orages restant toutefois négligeable. Très chaud.Températures prévues pour ce dimanche à basse altitude: minimales 15 à 19°, maximales 29 à 31°, jusqu'à 33° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 10 à 13°, maximales 25 à 27°. En montagne: 11/18° à 2000m, 4/10° à 3000m.Régime de brises aux abords des lacs, sur les régions de plaine et dans les vallées alpines. Vent de sud-ouest faible à modéré sur les sommets alpins.(©MeteoNews, 29 juillet, 11h20)Lundi et mardi, fortes chaleurs avec entre 32 et 34 degrés en plaine sous un soleil de plomb. Cumulus se formant les après-midis sur les reliefs et pouvant localement produire un orage au sud du Jura et dans les Alpes.Mercredi 1er août, évolution encore incertaine. Temps restant très chaud, mais dans un air légèrement plus instable, favorisant le déclenchement de quelques orages l'après-midi et le soir, pour l'essentiel en montagne.De jeudi à dimanche, poursuite d'une météo estivale, largement ensoleillée, mais avec quelques orages les après-midis en montagne, surtout jeudi. Maximales voisines de 30 degrés. Courant de bise sur le Plateau.(MétéoNews / 29.07.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies