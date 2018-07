Temps sec et ciel clair à bien dégagé ce soir et cette nuit.Lundi, temps ensoleillé. Développement de cumulus dans le Jura et les Alpes l'après-midi, pouvant localement donner un court orage au sud du Jura et dans le Haut-Valais. Sinon sec. Forte chaleur en journée.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales 15 à 20°, maximales 31 à 33°, jusqu'à 34° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 7 à 13°, maximales 27 à 28°. En montagne: 13/19° à 2000m, 6/12° à 3000m.Régime de brises aux abords des lacs, sur les régions de plaine et dans les vallées alpines. Vent d'ouest à nord-ouest faible en montagne.(©MeteoNews, 29 juillet, 15h30)Mardi, soleil de plomb et forte chaleur (32 à 35 degrés). Cumulus sur le Jura et dans les Alpes l'après-midi, pouvant produire localement un orage, notamment dans le Haut-Valais.Mercredi 1er août, poursuite d'une forte de chaleur sous un soleil écrasant (32 à 35 degrés). Davantage de cumulus sur les reliefs en journée, produisant ça et là quelques orages l'après-midi et en début de soirée. Un débordement isolé en plaine pas exclu.Du jeudi 2 août au lundi 6 août, période de canicule, se caractérisant par des températures maximales entre 32 et 35 degrés et un soleil brûlant. Risque orageux restant faible et pour l'essentiel limité au cœur des Alpes.(MétéoNews / 30.07.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies