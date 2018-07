Ce mardi, soleil de plomb et forte chaleur en journée en plaine comme en moyenne montagne. Développement de cumulus sur les reliefs au fil des heures et quelques orages en fin de journée dans le Haut-Valais, risque restant négligeable ailleurs. Attention aux coups de chaleur et à la déshydratation!Températures prévues pour ce mardi à basse altitude: minimales 16 à 21°, maximales 31 à 34°, jusqu'à 35° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 10 à 15°, maximales 27 à 28°. En montagne: 15/20° à 2000m, 9/12° à 3000m.Régime de brises aux abords des lacs, en plaine et dans les vallées alpines. Vent de nord faible en haute montagne.(©MeteoNews, 31 juillet, 5h30)Mercredi 1er août, poursuite d'une forte de chaleur sous un soleil écrasant (32 à 34 degrés). Davantage de cumulus sur les reliefs en journée, produisant ça et là quelques orages l'après-midi et en début de soirée. Un débordement isolé en plaine pas exclu.Du jeudi 2 août au lundi 6 août, période de canicule, se caractérisant par des températures maximales entre 32 et 36 degrés et un soleil brûlant. Risque orageux restant faible et pour l'essentiel limité au cœur des Alpes, notamment le week-end.(MétéoNews / 31.07.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies