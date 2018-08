Ce mercredi 1er août, conditions restant très chaudes mais plus instables. Temps ensoleillé avec quelques voiles d'altitude et le développement de cumulus en montagne en matinée déjà et ondées possibles . Quelques orages isolés mais parfois forts éclatant dès le début d'après-midi dans les Alpes et les Préalpes voire aussi sur le Jura et débordant localement en plaine, notamment dans la vallée du Rhône et le long des Préalpes. Risque restant plus faible ailleurs. En soirée, activité orageuse cessant progressivement et bonnes conditions pour les festivités liées au 1er août.Températures prévues pour ce mercredi à basse altitude: minimales 17 à 23°, maximales 30 à 33°, jusqu'à 34° en Valais central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 12 à 17°, maximales 25 à 26°. En montagne: 16/19° à 2000m, 9/11° à 3000m.Tendance à la bise et brises thermiques à basse altitude, faible sud-ouest en moyenne et haute montagne. Rafales à proximité des foyers orageux.(©MeteoNews, 1er août, 6h)De jeudi à samedi, période de canicule, se caractérisant par des températures maximales entre 32 et 36 degrés en plaine et un soleil écrasant. Développement de cumulus en montagne et faible risque orageux dans les Alpes, restant sec ailleurs.Dimanche et lundi, temps toujours très chaud avec des maximales de 32 à 34 degrés en plaine mais plus instable. Cumulus imposants en journée et quelques orages isolés possibles durant les après-midis, notamment le long des reliefs. Orages localement forts.Mardi et mercredi, nouvelle période caniculaire en vue avec des maximales de 32 à 35 degrés en plaine et un risque orageux négligeable et cantonné aux Alpes.(MétéoNews / 01.08.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies