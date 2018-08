La nuit prochaine, temps sec et calme a priori pour la fête du 1er août. Orages isolés possibles ici ou là. Tiédeur.Jeudi, temps ensoleillé et très chaud, développement de cumulus en montagne l'après-midi et quelques averses ou orages isolés pouvant déborder en plaine région alpine.Températures prévues pour jeudi à basse altitude: minimales 17 à 20°, maximales 31 à 33°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 10 à 16°, maximales 26 à 27°. En montagne: 13/19° à 2000m, 7/12° à 3000m.Tendance à la bise et brises thermiques à basse altitude et en montagne. Rafales à proximité des foyers orageux.(©MeteoNews, 1er août, 15h30)Vendredi et samedi, période de canicule, se caractérisant par des températures maximales entre 32 et 36 degrés en plaine et un soleil écrasant. Développement de cumulus en montagne et faible risque orageux dans les Alpes, restant sec ailleurs.Dimanche, temps toujours très chaud avec des maximales de 32 à 34 degrés en plaine mais plus instable. Cumulus imposants en journée et quelques orages isolés possibles durant les après-midis, notamment le long des reliefs. Orages localement forts.De lundi à mercredi, période caniculaire se prolongeant avec des maximales de 32 à 35 degrés en plaine et un risque orageux se limitant aux reliefs alpins, voire sur le sud du Jura et en plaine du Rhône lundi.(MétéoNews / 01.08.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies