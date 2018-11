Ce vendredi, temps très nuageux et quelques averses arrivant en cours de matinée à partir de l'ouest et persistant jusqu'en fin de journée. Cumuls pluviométriques restant très modestes. Dans les Alpes et en Valais, encore quelques éclaircies en début de matinée. Températures de saison et flocons dès 1300 à 1500m d'altitude voire 1200m en fin de perturbation. Retour au sec d'ici la soirée.Températures prévues pour ce vendredi à basse altitude: minimales 0 à 6°, maximales 7 à 8°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 1 à 5°, maximales 5°. En montagne: -1° à 2000m, -7° à 3000m.Faible sud-ouest sur Plateau et sur le Léman, ouest modéré en montagne.(©MeteoNews, 30 novembre, 6h)Samedi, soleil généreux en matinée malgré des bancs de nuages résiduels. Nouvelle augmentation de la couverture nuageuse l'après-midi à partir de l'ouest et quelques averses en soirée et dans la nuit. Températures assez douces pour la saison.Dimanche et lundi, conditions perturbées et venteuses avec un ciel souvent très nuageux et de fréquentes averses. Eclaircies restant peu durables. Températures très douces pour la saison avec des maximales de 11 à 13 degrés en plaine et limite des chutes de neige voisine de 2000 à 2200m d'altitude.Mardi, temps changeant avec quelques averses sur le nord de la Romandie. Belles éclaircies l'après-midi voire temps assez ensoleillé en Valais. Températures très douces pour la saison.Mercredi, temps assez ensoleillé le matin puis ciel nuageux avec quelques averses en seconde partie de journée. Températures très douces, maximales de 11 à 13 degrés en plaine.Jeudi, probable nouvelle dégradation dans une ambiance venteuse et toujours douce.(MétéoNews / 30.11.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies