Ce soir et cette nuit, temps nuageux avec quelques petites pluies faibles et éparses. Flocons au-dessus de 1300 m.Samedi, nuages résiduels en début de matinée, voire quelques brouillards sur le Plateau et le Léman, sinon belles éclaircies à temps assez ensoleillé. Passages nuageux en augmentation par l'ouest en cours d'après-midi et quelques averses en soirée et dans la nuit. Températures assez douces pour la saison.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales 2 à5°, maximales 8 à 9°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -1 à 1°, maximales 5°. En montagne: -3/0° à 2000m, -9/-6° à 3000m.Faible sud-ouest sur Plateau et sur le Léman, modéré en moyenne montagne, modéré à fort en haute montagne.(©MeteoNews, 30 novembre, 15h30)Dimanche et lundi, conditions perturbées et venteuses avec un ciel souvent très nuageux et de fréquentes averses. Eclaircies restant peu durables. Températures très douces pour la saison avec des maximales de 11 à 13 degrés en plaine et limite des chutes de neige voisine de 2000 à 2300m d'altitude.Mardi, temps changeant avec quelques averses surtout le matin et de belles éclaircies l'après-midi. Températures très douces pour la saison.Mercredi et jeudi, temps changeant avec quelques averses. Venté et températures très douces mercredi, un peu moins jeudiVendredi, probable nouvelle dégradation dans une ambiance venteuse et toujours douce.(MétéoNews / 01.12.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies