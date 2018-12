Ce dimanche, temps très nuageux avec des averses par moments fréquentes, notamment le matin ainsi que sur le sud du Jura, le bassin lémanique, le Chablais et le Bas-Valais. Activité moins marquée sur le nord de la Romandie et brèves éclaircies possibles l'après-midi. Températures douces et ambiance venteuse et neige dès 2100 à 2300m d'altitude, 1500 à 1800m en début de journée dans les Alpes. Averses à nouveau fréquentes voire soutenues en soirée et la nuit prochaine.Températures prévues pour ce dimanche à basse altitude: minimales 5 à 8°, maximales 11 à 13°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 5 à 6°, maximales 8 à 9°. En montagne: 1/3° à 2000m, -3/-2° à 3000m.Sud-ouest modéré à fort sur le Plateau et le bassin lémanique avec des pointes à 50 km/h voire 70 km/h en Ajoie, fort à tempétueux sur les crêtes du Jura et en haute montagne avec des rafales à 80 voire 100 km/h.(©MeteoNews, 2 décembre, 5h30)Lundi, temps restant très nuageux et perturbé avec des averses par moments fréquentes, notamment en montagne. Quelques éclaircies. Températures très douces et vents de sud-ouest soutenus jusqu'en plaine. Neige dès 2100 à 2300m d'altitude.Mardi, temps changeant avec encore quelques averses le matin sur le nord de la région. Belles éclaircies au fil des heures et temps devenant assez ensoleillé l'après-midi voire bien ensoleillé en Valais. Températures très douces.Mercredi, temps assez ensoleillé le matin puis augmentation de la couverture nuageuse et quelques averses en fin de journée et en soirée. Températures très douces avec des pointes à 13 voire 15 degrés en plaine et encore 10 à 12 degrés vers 1200m d'altitude.Jeudi, temps changeant mais peu ou pas d'averses. Températures restant douces.Vendredi et samedi, conditions probablement à nouveau perturbées avec de fréquentes averses et des vents soutenus jusqu'en plaine. Températures en baisse progressive et neige dès 2000 à 2200m d'altitude vendredi, s'abaissant vers 1000m samedi.(MétéoNews / 02.12.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies