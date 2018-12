Ce lundi, temps souvent très nuageux avec un régime d'averses, plus marqué en montagne. Quelques éclaircies en journée. Températures très douces et neige dès 2100 à 2300m d'altitude. En soirée et dans la nuit, intensification des averses en toutes régions sous de fortes rafales de vent et limite des chutes de neige s'abaissant vers 1500 à 1800m en seconde partie de nuit.Températures prévues pour ce lundi à basse altitude: minimales 4 à 12°, maximales 8 à 15°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 8°, maximales 10°. En montagne: 3° à 2000m, -2° à 3000m.Sud-ouest modéré à fort sur le Plateau et le bassin lémanique avec des pointes à 50 à 60 km/h voire 70 km/h en Ajoie, sud-ouest fort à tempétueux sur les crêtes du Jura et ouest tempétueux en montagne avec des rafales proches de 100 km/h.(©MeteoNews, 2 décembre, 5h45)Mardi, temps nuageux avec encore quelques averses le matin sur le nord de la région. Belles éclaircies au fil des heures et temps devenant assez ensoleillé l'après-midi voire bien ensoleillé en Valais. Températures très douces.Mercredi, temps assez ensoleillé le matin puis augmentation de la couverture nuageuse et quelques averses en soirée et dans la nuit. Egalement des bancs de brouillard en matinée sur le Plateau. Températures très douces avec des maximales de 10 à 13 degrés en plaine tout comme vers 1200m d'altitude.Jeudi, temps nuageux le matin et quelques averses probables, temps sec et belles éclaircies l'après-midi. Températures douces et neige dès 2000m d'altitude. À confirmer.Vendredi, temps souvent très nuageux avec quelques averses. Températures douces avec des maximales de 11 à 13 degrés en plaine et neige dès 2000 à 2200m d'altitude.Samedi, temps perturbé avec de fréquentes averses et de fortes rafales de vent jusqu'en plaine. Températures en baisse et chutes de neige pouvant se montrer marquées en montagne au-dessus de 1000 à 1200m d'altitude.Dimanche, temps instable avec des averses, fréquentes en montagne. Températures en baisse et neige dès 500 à 800m d'altitude.(MétéoNews / 03.12.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies