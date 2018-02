Derniers sondages en Italie: la droite en tête mais l'incertitude domine

La coalition de droite/extrême droite reste en tête en Italie avant les élections législatives du 4 mars mais aucune majorité ne semble se dessiner et des millions d'électeurs sont encore indécis, selon les derniers sondages rendus publics vendredi.La loi italienne interdit toute publication de sondages à partir de vendredi soir, 15 jours avant le scrutin."Aucune majorité possible", titre le quotidien de gauche La Repubblica. "Pas de majorité", renchérit que le Corriere della Sera.Selon l'institut You Trend, qui réalise une moyenne des sondages effectués au cours de la dernière semaine par sept instituts de sondages différents, la coalition de droite/extrême droite devance largement ses concurrents avec 37,2% des intentions de vote, mais compte tenu du mode de scrutin alliant proportionnel et majoritaire, cela reste insuffisant pour obtenir la majorité des élus.Au sein de cette coalition hétéroclite, Forza Italia (droite) est créditée de 16,8% des intentions de vote, la Ligue de Matteo Salvini (extrême droite) 13,2% et Fratelli d'Italia (extrême droite) 4,7%.Hors de toute coalition, le Mouvement 5 Etoiles (M5S, populiste) reste le premier parti avec 27,8% des intentions de vote, encore plus loin d'une majorité parlementaire.La coalition de gauche arrive juste derrière avec 27,4% des intentions de vote, dont 22,9% pour le Parti démocrate (PD, au pouvoir)."Il faudrait un magicien pour deviner aujourd'hui ce qui se passera dans 15 jours", a cependant prévenu Antonio Noto, un expert en sondages. "Dix millions d'électeurs n'ont toujours pas décidé s'ils iront voter ou non et si oui, pour qui ils voteront".En 2013, le M5S était ainsi passé de 20% des intentions de vote dans les derniers sondages publiés deux semaines avant le scrutin à 25% de voix le jour du vote.Selon M. Noto, lors de ce scrutin, "7% des gens qui sont allés voter ont changé d'avis dans l'isoloir et ont voté pour un autre parti que celui auquel ils pensaient initialement donner leur voix".Lorenzo Pregliasco, de You Trend, a lui aussi souligné le caractère "très imprévisible" de ces élections.Et la soirée électorale sera longue: des sondages à la sortie des urnes seront publiés à partir de la fermeture des bureaux de vote à 23H00 (22H00 GMT), puis des premières projections une ou deux heures plus tard.Des "données fiables" pourraient commencer à percer seulement "après 3H00" (02H00 GMT) dans la nuit du 4 au 5 mars, selon les deux experts.(©AFP / 16 février 2018 15h52)