Des Américains tués dans l'attaque de l'Intercontinental de Kaboul

Washington - Des Américains figurent parmi les victimes de l'attaque par des talibans de l'hôtel Intercontinental pendant le week-end à Kaboul, a annoncé mardi un responsable du département d'Etat."Nous pouvons confirmer qu'il y a des Américains parmi les tués et les blessés" dans cette attaque qui a frappé la capitale afghane, a déclaré ce responsable sans faire état d'un bilan précis.Plus de vingt personnes dont 14 étrangers ont été tuées, selon un bilan officiel controversé, dans l'attaque perpétrée par un commando de six talibans qui ont aussi été tués.Parmi les morts étrangers, on compte pour l'instant sept Ukrainiens et deux Vénézuéliens travaillant pour la compagnie aérienne privée Kam Air, ainsi qu'un Kazakh et un ressortissant allemand.L'attaque a débuté samedi soir quand les assaillants ont tiré à vue sur les clients dans la salle à manger avant de forcer les chambres pour prendre des otages, parfois immédiatement abattus ou décapités. Ils ont en outre déclenché un incendie au quatrième étage qui a duré une bonne partie de la nuit. Certains clients ont pu s'échapper du bâtiment en sautant par les fenêtres des chambres dans les étages.Le porte-parole des taliban Zabiullah Mujahid a revendiqué l'opération dans un message affirmant que l'hôtel de luxe était "plein d'envahisseurs américains et d'autres nationalités".(©AFP / 23 janvier 2018 14h25)