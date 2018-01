Des ambassadeurs européens exhortent le Soudan à libérer des manifestants

Khartoum - Les ambassadeurs de l'Union européenne (UE) au Soudan ont exhorté mercredi les autorités de Khartoum à libérer des dizaines de personnes, dont des dirigeants de l'opposition et des militants des droits de l'Homme, arrêtés alors qu'ils manifestaient contre des hausses de prix."Nous condamnons la violence utilisée contre des manifestations pacifiques, et continuons d'encourager ceux qui exercent leurs droits fondamentaux à le faire pacifiquement", ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint.Les ambassadeurs ont exprimé leur "profonde inquiétude" concernant la détention prolongée "sans charges ou procès d'un important nombre de dirigeants politiques, militants des droits de l'Homme et d'autres citoyens".Ils ont exhorté Khartoum à libérer toutes les personnes encore détenues pour s'assurer qu'elles ne sont "pas maltraitées".Le récent doublement du prix du pain, consécutif à la décision du gouvernement de confier les importations céréalières au secteur privé, a suscité un vif mécontentement au sein de la population.Depuis le début du mois, des manifestations sporadiques ont été réprimées par la police dans plusieurs villes du Soudan.Plusieurs dirigeants de l'opposition et militants des droits de l'Homme ont été arrêtés. Des journalistes qui couvraient ces manifestations ont également été détenus mais la plupart d'entre eux ont depuis été relâchés.Les ambassades européennes ont par ailleurs exprimé leur inquiétude concernant la "saisie à répétition" de journaux critiquant le pouvoir pour la hausse des prix des produits alimentaires.Mercredi, une foule de manifestants a une nouvelle fois exprimé son ras-le-bol dans une banlieue de Khartoum à la suite d'un appel lancé par certains groupes de l'opposition.La police anti-émeute a rapidement dispersé le rassemblement et arrêté plusieurs manifestants qui scandaient des slogans contre la hausse des prix, selon des témoins.Des militants ont publié sur leurs comptes Facebook et Twitter des photos et vidéos de protestataires détenus dans la capitale.En 2016, le Soudan avait déjà été le théâtre d'un mouvement de protestation après la décision des autorités de réduire les subventions sur le carburant, mesure qui avait entraîné une forte hausse des prix.Le régime avait rapidement réprimé ce mouvement afin de ne pas voir se reproduire les heurts sanglants de 2013, déjà liés à une précédente réduction des subventions sur l'essence et qui avaient fait des dizaines de morts, selon des groupes de défense des droits de l'Homme.(©AFP / 31 janvier 2018 17h35)