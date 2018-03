Des bougies funéraires devant la permanence de Merkel

Berlin - Des bougies funéraires portant le logo d'un mouvement d'extrême droite ont été déposées dans la nuit de jeudi à vendredi devant la permanence d'Angela Merkel pour dénoncer semble-t-il sa politique migratoire, a annoncé la police à l'AFP."Pour le moment, il n'y a pas d'éléments délictueux. Les services de renseignement ont été alertés et vérifient qu'il n'y a pas de danger pour la sécurité", a indiqué un porte-parole de la police locale.A côté des bougies dont certaines portaient le logo du groupuscule "Mouvement identitaire" se trouvaient des roses rouges et quatre photos de jeunes femmes victimes de violences imputées à des étrangers, parmi elles, Maria Ladenburger, une étudiante en médecine de 19 ans tuée et violée en 2016 et dont le meurtrier, un demandeur d'asile se disant afghan, a été condamné jeudi à la perpétuité.La section locale de l'organisation pour le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a présenté sur twitter cette action comme un "mémorial" aux femmes victimes de migrants.Par ailleurs, selon la police, un message a été inscrit sur le trottoir non loin de la permanence: "Et l'islam appartient à l'Allemagne?", une nouvelle référence à Angela Merkel qui a récemment réaffirmé cette position pour contredire son nouveau ministre de l'Intérieur et de la Patrie.La chancelière est devenue la bête noire de l'extrême droite allemande pour sa décision à l'été 2015 d'ouvrir le pays à des centaines de milliers de demandeurs d'asile, originaires pour la plupart de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan.A l'époque déjà, des têtes de cochons avaient été déposées à Stralsund devant la permanence de la chancelière.(©AFP / 23 mars 2018 12h09)