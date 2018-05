Des clés USB à la mer: la bataille de l'information des transfuges nord-coréens

Des transfuges nord-coréens ont lâché mardi dans la mer en Corée du Sud des bouteilles contenant des clés USB dans l'espoir que les courants les emportent au Nord, jurant de continuer à contrer la propagande de Pyongyang.Après des années de montée des tensions sur le nucléaire, la péninsule vit depuis janvier une exceptionnelle détente, illustrée vendredi par le sommet historique entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.Entre autres mesures d'ouverture, les deux hommes se sont engagés à "cesser complètement tous les actes hostiles" à compter du 1er mai le long de la Zone démilitarisée, y compris les émissions de bulletins de propagande au moyen de haut-parleurs ou les largages de tracts.Mais certains Nord-Coréens ayant fait défection au Sud ne l'entendent pas de cette oreille. C'est le cas de l'ex-prisonnier politique Jung Gwang-il et d'autres militants qui ont mis mardi des dizaines de bouteilles à la mer depuis une île sud-coréenne, dans l'espoir qu'elles dérivent au Nord.Pour M. Jung, Séoul a joué le jeu de Pyongyang en faisant taire en début de semaine dernière les haut-parleurs géants qui diffusaient à grands renforts de décibels des messages à destination des soldats nord-coréens déployés à la frontière."Quelle est la chose que Kim Jong Un redoute le plus?", interroge-t-il. "C'est que les Nord-Coréens se rendent compte de la réalité."Voilà plus de deux ans que des Nord-Coréens ayant fait défection jettent deux fois par mois à la mer des centaines de bouteilles remplies de nourriture, d'argent, de médicaments et de clés USB.A en croire Jung-oh, un autre Nord-Coréen ayant fait défection, il faut entre quatre et cinq heures pour que les bouteilles atteignent le rivage nord-coréen le plus proche."Nous avons tous vécu pendant au moins 30 ou 40 ans en Corée du Nord et nous savons exactement ce dont les gens là-bas ont envie et besoin", dit M. Park."Quand ils verront le contenu de nos clés USB, ils réaliseront qu'ils ont été dupés par leur gouvernement", assure-t-il.Rien ne permet de vérifier que les bouteilles arrivent à bon port, mais M. Jung assure que les garde-côtes sud-coréens lui ont indiqué qu'elles étaient souvent récupérées par les bateaux de pêche nord-coréens.Les clés USB contiennent des films, des programmes d'actualité, des clips de musique pop sud-coréenne..."Elles montrent ce qu'est la liberté", dit-il. "Ce n'est pas un problème en Corée du Sud mais c'est interdit au Nord. Voilà ce que nous voulons montrer."Une étude réalisée en 2015 avait laissé entendre que 81% des Nord-Coréens ayant fait défection avaient vu des films étrangers sur ce type de clés USB avant de passer au Sud.Thae Yong Ho, l'ex-numéro deux de l'ambassade nord-coréenne à Londres, et à ce titre l'un des plus hauts diplomates de Corée du Nord à avoir fait défection ces dernières années, avait décrit ces clés USB comme une tactique efficace pour diffuser de l'information au Nord, en dépit des efforts du régime de Pyongyang pour les intercepter.Propager des informations était une façon d'éduquer les Nord-Coréens à la résistance, avait-il dit.Alors que les bouteilles étaient jetées à la mer, les autorités militaires sud-coréennes commençaient de leur côté à retirer les haut-parleurs installés le long de la DMZ, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Déclaration intercoréenne de Panmunjom signée vendredi dernier.La Corée du Nord a dans le même temps commencé à retirer ses propres haut-parleurs, a affirmé le ministère sud-coréen de la Défense.Pour l'activiste américaine Susan Scholte, cesser les émissions de propagande à la frontière est une "erreur énorme"."On devrait envoyer davantage d'informations de l'autre côté", a-t-elle dit à l'AFP. "Toute information qui parvient en Corée du Nord est un moyen pacifique, non violent de promouvoir une prise de conscience et le changement."En dépit de l'accord intercoréen, M. Jung affirme qu'il n'abandonnera pas le combat: "une clé USB peut favoriser le changement pour une centaine de personnes".(©AFP / 01 mai 2018 13h08)