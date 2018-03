Des colons israéliens prennent possession de maisons à Hébron

Des colons israéliens ont pris possession de deux maisons vides dont des Palestiniens revendiquent la propriété à Hébron, un haut lieu de tensions en Cisjordanie occupée.Quelque 800 juifs vivent sous protection militaire à Hébron, la plupart par conviction idéologique, parmi 200.000 Palestiniens. Cette ville du sud de la Cisjordanie offre l'un des visages les plus frappants de la persistance du conflit israélo-palestinien.La question de la propriété y est d'autant plus passionnelle que la cité abrite le Tombeau des Patriarches, deuxième lieu saint du judaïsme également révéré par les musulmans comme la mosquée d'Ibrahim (nom musulman d'Abraham). Les juifs revendiquent une présence de 4.000 ans à Hébron.Des colons -environ 15 familles selon le quotidien israélien Yediot Aharonot- se sont installés lundi soir dans deux maisons situées près du Tombeau, non loin du quartier où sont retranchés les colons au centre-ville. Ils ont entamé le nettoyage et la réfection, a constaté mardi un correspondant de l'AFP.L'organisation de colons Harhivi Mekom Ohalekh a revendiqué cette action sur Facebook. "Malgré l'opposition de tous ceux qui veulent nous empêcher de continuer à prospérer dans la Cité de nos Pères, le peuple d'Israël dans sa totalité a accompli cet acte historique pour le rachat spirituel de cette terre", a-t-elle écrit.Les colons s'étaient déjà emparés des lieux en 2016, mais en avaient été évincés par les autorités israéliennes, qui avaient jugé illégale leur occupation des lieux.Les colons invoquent à présent un permis délivré par les autorités.Mais le permis en question n'est qu'une étape préliminaire dans le processus d'acquisition, et en aucun cas un titre de propriété, a dit une source israélienne de sécurité à l'AFP. L'occupation est donc "illégale".Des membres de la même organisation ont été expulsés la semaine passée d'un autre bâtiment disputé de Hébron après des mois d'occupation, selon la presse."Il n'existe aucun document légal prouvant que les colons ont acheté ces deux maisons ou que leurs propriétaires les ont vendues", a dit à l'AFP Me Tawfik Jahshan, avocat de la famille palestinienne Zaatara qui dit être propriétaire. C'est une nouvelle manifestation de la "politique de judaïsation" de la ville.La colonisation est illégale au regard du droit international. Le gouvernement israélien, qui fait la part belle aux défenseurs de la colonisation, a cependant autorisé en octobre 2017 la construction de 31 logements pour colons à Hébron, une première depuis 2002.La Paix maintenant, organisation anticolonisation israélienne, explique que la famille Zaatara a été contrainte de vider les maisons à cause des sévères restrictions de mouvement imposées par l'occupation israélienne.L'installation des colons lundi "n'est que le dernier en date d'une longue série d'incidents" semblables, dit-elle dans un communiqué. La stratégie est celle du "fait accompli consistant à squatter les lieux, tout en sachant que le gouvernement de droite répugnera à évincer les colons par crainte de la publicité défavorable auprès de sa base".(©AFP / 27 mars 2018 17h26)