Des éditeurs veulent créer une nouvelle société publicitaire

Berne (awp/ats) - Après les retraits de plusieurs éditeurs de Publicitas, AZ Medien, Corriere del Ticino, NZZ, Tamedia et Médias Suisses veulent créer une nouvelle société. Cette entité proposera ses services pour "soutenir et soulager" les clients publicitaires et les éditeurs.Cette nouvelle société n'agira pas dans le domaine de la vente d'annonces, mais se concentrera sur le déroulement de campagnes d'annonces. Elle n'est pas en concurrence avec les entreprises déjà existantes, mais se veut une alternative complémentaire, selon le communiqué de presse publié lundi.Le nom de la société et de plus amples informations seront communiqués une fois que la création sera effective, poursuit le texte. Jürg Weber, responsable des Médias régionaux NZZ a été désigné président du conseil d'administration. "Ce service est une solution conçue pour la branche, qui sera accessible à tous. Chacun pourra l'utiliser, sans obligation", indique-t-il dans le communiqué.ats/fr(AWP / 30.04.2018 10h30)