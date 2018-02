Des jambons de marque distributeur et Le Foué rappelés pour cause de listeria

La coopérative spécialisée dans la viande porcine Cooperl a procédé au rappel de 75 lots de jambon après avoir découvert une contamination à la listeria dans son usine de Goussainville (Val d'Oise), a indiqué le groupe mardi.Le groupe a rappelé "tous les lots fabriqués entre le 16 et le 26 janvier, qu'ils soient contaminés ou non", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la coopérative basée à Lamballe (Côtes d'Armor), confirmant une information de 60 millions de consommateurs.Certains de ces lots, commercialisés sous la marque Le Foué et des marques distributeurs des enseignes Monoprix, Carrefour, Casino, Leader Price et Lidl, "ne sont pas contaminés", a-t-il précisé.Selon lui, "il n'y en aurait qu'une dizaine de contaminés", mais une procédure de rappel globale est habituelle lorsque des autocontrôles révèlent que des produits ne sont pas conformes aux normes sanitaires."Bien que le niveau de contamination soit assez faible, c'est eux qui, unilatéralement, ont procédé au retrait et au rappel", a indiqué le ministère de l'Agriculture à l'AFP.Mardi à la mi-journée, le retrait n'apparaissait pas sur le site de la DGCCRF (répression des fraudes), ni sur celui de la direction générale de l'Alimentation recensant les alertes sanitaires.En outre, la concentration de listeria monocytogenes est inférieure à dix unités formant colonie par gramme (UFC/g) "alors que le danger apparaît dans des dénombrements supérieurs à 100", indique le groupe qui a décidé du rappel, en concertation avec les autorités administratives et les distributeurs.Des affichettes pour informer les consommateurs ont été mises en place dans les magasins concernés, mais l'entreprise n'a pas publié de communiqué de presse général, comme c'est l'usage dans ce cas de figure."Nous n'avons pas eu de retour de personne malade à ce jour", a précisé l'entreprise.La listériose est une maladie potentiellement grave, surtout chez les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.Elle peut se traduire notamment par de la fièvre, éventuellement accompagnée de maux de tête.(©AFP / 13 février 2018 14h26)