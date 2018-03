Des mesures commerciales contre Pékin bientôt examinées par Trump (conseiller)

Washington - Des mesures commerciales contre la Chine vont bientôt être examinées par le président Donald Trump en rétorsion aux "vols de propriété intellectuelle" commis par Pékin, a affirmé jeudi son conseiller en matière de politique commerciale Peter Navarro."Dans les prochaines semaines, le président Trump aura sur son bureau des recommandations sur la base du rapport de l'ambassadeur Lighthizer établi sur la base de l'enquête ouverte au titre de l'article 301 sur les vols et les transferts forcés vers la Chine de propriété intellectuelle", a indiqué M. Navarro lors d'un entretien sur la chaine de télévision CNBC.Robert Lighthizer est le représentant américain au Commerce (USTR).Les Etats-Unis avaient ouvert en août 2017 une enquête au titre de l'article 301 de leur législation commerciale sur des violations supposées des droits de propriété intellectuelle.Washington s'inquiète notamment du système de coentreprises imposé par Pékin aux entreprises américaines: en contrepartie d'un accès au marché chinois, ces firmes sont obligées de partager avec des partenaires locaux une partie de leur savoir-faire technologique.Les médias américains ont évoqué ces derniers jours des sanctions contre la Chine allant de 30 à 60 milliards de dollars mais M. Navarro n'a pas donné de détails sur le montant et ni sur les produits qui seraient visés.Il a accusé la Chine "d'avoir enfreint toutes les règles" depuis son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 et d'avoir "déstabilisé le système du commerce mondial".(©AFP / 15 mars 2018 15h12)