Des mesures protectionnistes de l'administration Trump retoquées

Washington - L'administration Trump a vu vendredi la Commission américaine du commerce international (USITC) retoquer des mesures qu'elle entendait prendre à propos des importations de silicium métallique en provenance de plusieurs pays.L'USITC n'a pas indiqué pour quelles raisons elle s'opposait à ces mesures qui concernaient au total pour quelque 137 millions de dollars, en 2016, d'importations de ce produit en provenance d'Australie, du Brésil, du Kazakhstan et de Norvège.Le silicium métallique est un métal semi-conducteur utilisé notamment dans l'industrie des panneaux solaires et des microprocesseurs.Le ministère du Commerce américain avait décidé d'imposer des droits compensateurs et antidumping sur ces importations après avoir été saisi par un producteur américain, Globe Specialty Metals.Ce n'est pas la première fois ces derniers mois que l'USITC, un organisme indépendant qui a le dernier mot en matière de droits antidumping et compensateurs appliqués aux importations, s'oppose à une décision de l'administration Trump.Elle avait bloqué en janvier des taxes visant le constructeur d'avion canadien Bombardier, rejetant des demandes de Boeing appuyées par le département du commerce.Donald Trump a lancé une offensive protectionniste tous azimuts visant de nombreux pays et produits, imposant notamment des taxes sur l'acier et l'aluminium et s'attaquant en particulier les produits chinois importés aux Etats-Unis.jld/vmt/LyS(©AFP / 23 mars 2018 16h24)