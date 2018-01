Des milliers de Kurdes réclament justice pour les militantes tuées à Paris

Paris - Plusieurs milliers de Kurdes ont manifesté samedi à Paris pour réclamer "vérité" et "justice" sur l'assassinat en 2013 dans la capitale française de trois militantes kurdes, dénonçant le "silence" des autorités françaises dans cette affaire."Cinq ans de silence, cinq ans de déni de justice, cinq ans d'impunité", a proclamé une grande banderole montrant les portraits souriants des trois militantes et portée en tête du cortège par plusieurs femmes kurdes aux visages graves."Erdogan, assassin!", a scandé à de nombreuses reprises la foule, au lendemain même de la visite à Paris du président turc Recep Tayyip Erdogan, reçu par Emmanuel Macron.Ce défilé, auquel ont participé 4.700 personnes selon la police, a rassemblé dans les rues de Paris des manifestants venus de plusieurs pays européens, en particulier d'Allemagne.Il s'est déroulé cinq ans après l'assassinat de Sakine Cansiz, 54 ans, une des fondatrices du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), de Fidan Dogan, 28 ans, et de Leyla Saylemez, 24 ans, tuées le 9 janvier 2013 de plusieurs balles dans la tête au siège du Centre d'information du Kurdistan, dans le Xe arrondissement de Paris.Dans cette affaire, le seul suspect, le Turc Omer Güney, est mort fin 2016 en prison avant de comparaître.Les enquêteurs français avaient pointé "l'implication" de membres des services secrets turcs, le MIT, dans ce triple assassinat, sans désigner de commanditaires.Des médias turcs avaient notamment diffusé un document présenté comme un "ordre de mission" du MIT pour Omer Güney.Le MIT avait officiellement démenti toute implication en janvier 2014.Ali Dogan, 33 ans, frère de Fidan Dogan, a confié à l'AFP en défilant samedi aux côtés d'autres membres des familles des militantes "n'avoir plus d'espoir" en la France sur ce dossier."J'ai regardé à la télévision la conférence de presse entre Erdogan et M. Macron hier, c'est triste que le président n'ait pas évoqué l'assassinat de ma soeur (...) on a l'impression qu'on nous cache des choses et que la France n'a pas voulu divulguer des informations pour préserver ses intérêts" par rapport à la Turquie.Agit Polat, représentant du Conseil démocratique kurde en France (CDK), organisateur de cette manifestation, a notamment dénoncé le fait qu'aucune des familles des victimes "n'aient été reçue en cinq ans par les autorités françaises".De son côté, Didier Le Reste, élu du Parti communiste français (PCF) au Conseil de Paris pour le Xe arrondissement, qui a participé aux côtés d'autres élus PCF à la manifestation, a estimé que la réception à Paris de M. Erdogan la veille de ce rassemblement était une "provocation vis-à-vis du peuple kurde et des familles des militantes assassinées"."Maintenant, nous savons que la Turquie a commandité ce crime. Nous en connaissons les commanditaires", a renchéri lors de la marche le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, estimant qu'Emmanuel Macron, "au nom de la France, doit exiger que ces commanditaires soient traduits devant la justice française".(©AFP / 06 janvier 2018 17h11)