Des rabbins prient "contre l'ennemi" iranien au mur des Lamentations à Jérusalem

Environ 200 religieux juifs se sont réunis vendredi matin à l'appel de rabbins devant le mur des Lamentations à Jérusalem pour une prière "contre l'ennemi" iranien au lendemain d'une escalade militaire inédite entre Israël et l'Iran en Syrie."Nous sommes venus ici pour prier Dieu après la victoire contre l'Iran", a affirmé à l'AFP Aryeh Stern, un rabbin de Jérusalem à l'initiative de ce recueillement.Des tracts contre "l'ennemi iranien" ont été distribués aux juifs venus prier au mur des Lamentations.Jeudi, Israël a mené des raids contre des cibles "iraniennes" en Syrie, une riposte selon lui à des tirs de roquettes "iraniennes" en provenance du territoire syrien contre la partie du plateau du Golan occupée par l'Etat hébreu.L'Iran a démenti la version d'Israël, l'accusant d'inventer des "prétextes sans fondements" pour l'attaquer.La prière a par ailleurs lieu quelques jours avant l'inauguration controversée de l'ambassade américaine à Jérusalem. Son transfert depuis Tel-Aviv concrétise la promesse du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.Cette initiative unilatérale a ulcéré les Palestiniens qui considèrent Jérusalem-Est comme la capitale de l'Etat auquel ils aspirent."C'est une prière spéciale pour remercier Dieu pour la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël et pour notre victoire lors de la crise avec les Iraniens", soutient Shoshana, une fidèle juive de 32 ans.Les frappes de jeudi sont "certainement l'opération israélienne la plus importante contre des cibles iraniennes", avait déclaré un porte-parole de l'armée."C'est un privilège pour moi, pour nous, de faire partie de cette génération, d'avoir la chance de vivre ces événements historiques", confie Zvi Scholnick, 31 ans.Vendredi, le calme régnait à la frontière israélo-syrienne même si les forces israéliennes restent en état d'alerte maximum dans le nord du pays.Le mur des Lamentations est situé dans le quartier juif de la Vieille ville, directement en contrebas de l'esplanade des Mosquées. L'esplanade est le troisième lieu saint de l'islam, et le site le plus sacré pour les juifs, qui le révèrent sous le nom de Mont du Temple.La vieille ville de Jérusalem fait partie de Jérusalem-Est annexée par Israël.(©AFP / 11 mai 2018 16h13)