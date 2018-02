Des stripteaseuses en colère manifestent à la Nouvelle Orléans

La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) - Des stripteaseuses ont manifesté jeudi dans les rues de la Nouvelle Orléans pour protester contre la fermeture de clubs du quartier chaud de la ville.Huit clubs de striptease de Bourbon Street et de rues adjacentes du French Quarter, le Vieux quartier français, ont été fermés cette semaine pour prostitution ou trafic de drogue, alors que la métropole de la Louisiane se préparait pour son célèbre carnaval du Mardi gras.Certains ont rouvert depuis mais des centaines de stripteaseuses, d'autres travailleurs des clubs et de sympathisants ont lancé des slogans comme "mon corps n'est pas illégal" ou "les droits des stripteaseuses sont des droits de l'homme".Les manifestants craignent des pertes d'emplois à la suite des fermetures et que les autorités de la ville cherchent à donner une dimension plus familiale à son quartier historique."Nous protestons parce qu'on essaie de fermer la plupart des clubs de Bourbon Street pour en faire une sorte de port de croisière à la Disneyland", s'est plainte une danseuse, Emily Hernandez.Un manifestant tenait une pancarte déclarant "Bourbon Street, pas Sesame Street", une émission télévisée pour enfants.(©AFP / 02 février 2018 09h51)