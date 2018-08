Des touristes blessés dans une collision de trains près du Machu Picchu

Deux trains de touristes étrangers sont entrés en collision mardi près du Machu Picchu, la célèbre forteresse inca dans le sud du Pérou, faisant au moins dix blessés, dont cinq graves, ont indiqué les autorités locales.La collision a eu lieu vers 10H00 du matin (15H00 GMT) sur la voie ferrée entre Ollantaytambo et Aguas Calientes, village le plus proche du Machu Picchu, site touristique le plus visité du Pérou, ont précisé les autorités."Jusqu'à présent, nous dénombrons dix blessés, dont cinq grièvement", a indiqué la direction de la Défense civile péruvienne sur son compte Twitter, précisant que les victimes avaient été transportées d'urgence dans des cliniques.Des pompiers et des secouristes ont été dépêchés sur les lieux de l'accident, une région reculée du Pérou au carrefour des Andes et de plaines, dans la vallée du Vilcanota, a indiqué la police locale.Selon des médias péruviens, des manifestants locaux auraient tenté de bloquer la ligne de chemin de fer en y déposant des pierres et des morceaux de bois, ce qui aurait forcé un premier train à s'arrêter. Un second train aurait ensuite éperonné le premier train à l'arrêt.Cette version des faits n'a toutefois pas été confirmée par la police qui tentera d'établir les causes de cette collision.L'un des trains impliqués dans cette collision appartient à la compagnie PeruRail et l'autre à la société IncaRail, qui assurent toutes deux des liaisons vers le Machu Picchu prisées des touristes étrangers.IncaRail a précisé qu'un de ses passagers, un touriste chilien, avait été blessé dans cet accident. "Les autres passagers (du train d'IncaRail) n'ont pas été affectés et pourront poursuivre leur périple vers le Machu Picchu", a précisé dans un communiqué le groupe Inca Rail."Le protocole d'urgence a été mis en oeuvre, les personnes affectées ont été évacuées en ambulance", a souligné de son côté le groupe PeruRail. "Après l'assistance aux blessés, une enquête sera initiée pour déterminer les causes de cet accident malheureux".Symbole de la magnificence inca et inscrite depuis 1983 au Patrimoine culturel de l'humanité de l'Unesco, la citadelle de Machu Picchu date du 15e siècle, quand était vénéré le soleil, et est visitée chaque année par des milliers de touristes.fj/jbg/gl/mra(©AFP / 31 juillet 2018 23h51)