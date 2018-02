Des victimes lors d'une fusillade dans une école en Floride

Miami - Un tireur dans un lycée de Floride a fait plusieurs victimes mercredi, selon le bureau du Shérif du comté de Broward, cité par des médias locaux.Une personne a été évacuée sur un brancard et mise dans une ambulance, selon les images par hélicoptère sur la chaîne NBC6.Un tweet du bureau du shérif précise que "le tireur n'a toujours pas été appréhendé".Les images des télévisions locales montraient plusieurs dizaines de personnes sortant de l'école souvent les mains en l'air ou croisées derrière la tête.Des ambulances, des camions de pompiers ainsi qu'une longue cohorte de voitures de police et un blindé d'un groupe d'intervention étaient stationnés près du lycée Marjory Stoneman Douglas High School à Parkland sur la côte est de la Floride entre Boca Raton et Fort Lauderdale."Nous suivons l'évolution de cette terrible situation dans le comté de Broward en Floride avec des signalements d'une fusillade dans un lycée", a tweeté le sénateur de Floride Marco Rubio.(©AFP / 14 février 2018 20h21)