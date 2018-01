Désindexation du Smic: FO et CFDT redisent leur opposition

Les leaders de FO, Jean-Claude Mailly, et de la CFDT Laurent Berger, ont redit vendredi leur opposition à l'idée d'une désindexation du Smic évoquée dans un rapport d'experts en décembre, lors d'une réunion au ministère du Travail.M. Mailly a profité du lancement d'une mission sur "l'objet social de l'entreprise" devant une brochette de ministres, notamment Muriel Pénicaud (Travail), et Bruno Le Maire (Economie), et des représentants des organisations syndicales et patronales, pour faire passer le message."Le projet en préparation va traiter de différents points, je rappelle que sur le Smic, nous sommes opposés à une désindexation partielle ou totale", a-t-il affirmé au cours de la table ronde. La projet de loi en question est la future loi PACTE qui traitera notamment de l'intéressement et de la participation des salariés.Interrogé en sortant de cette réunion, Laurent Berger, a réaffirmé qu'il était "hors de question de désindexer totalement le Smic". "On ne peut pas d'un côté avoir ce type de réunion extrêmement intéressante sur l'objet social de l'entreprise et puis passer en +loucedé+ sur la question de la désindexation du Smic. On verra ce qu'il en sera", a-t-il ajouté."J'en reste à ce qu'a dit le gouvernement (en décembre, ndlr), c'est-à-dire (...) que c'était à l'état de rapport", a-t-il encore dit.Interrogé, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a botté en touche sans jamais prononcer le terme de "Smic": "J'ai donné le cadre très clair du projet de loi que je présenterai au conseil des ministres au printemps prochain: faire grandir nos entreprises (...) et mieux associer les salariés au résultat et au fonctionnement de l'entreprise. C'est ça les deux objectifs de cette loi et je m'en tiendrai aux deux objectifs de cette loi".D'après une source proche du dossier, l'arbitrage sur une éventuelle désindexation du Smic, qui a augmenté de 1,24% au 1er janvier, "n'a pas encore été rendu", mais si une telle décision devait être prise, cela se ferait bien dans le cadre de ce projet de loi porté par Bercy.Après la publication d'un rapport d'experts préconisant une réforme de la formule de calcul du salaire minimum début décembre, Muriel Pénicaud avait invité à "prendre le temps de la concertation" et à ne pas se "précipiter", tout en qualifiant ce rapport d'"utile".Le Figaro affirme vendredi que le gouvernement touchera bel et bien à l'indexation du Smic dans la future loi portée par Bercy.(©AFP / 05 janvier 2018 17h03)