Détention en Iran d'un universitaire irano-britannique (media)

Téhéran - Un universitaire et militant pacifiste irano-britannique, Abbas Edalat, a été arrêté en Iran, a indiqué jeudi un média proche de l'armée d'élite du régime iranien, en l'accusant d'espionnage.Plus tôt à Londres, le ministère des Affaires étrangères a réclamé "urgemment des informations" à l'Iran à propos de M. Edalat, à la suite d'informations sur son arrestation.Professeur de sciences informatiques à l'Imperial College de Londres, ce militant pacifiste est détenu depuis le 15 avril selon le Centre des défenseurs des droits de l'Homme en Iran (CHRI), basé à New York.L'agence de presse iranienne Fars, considérée comme proche des Gardiens de la révolution, a confirmé jeudi sa détention."Récemment, des membres d'un réseau d'infiltration lié à la Grande-Bretagne ont été arrêtés", a indiqué une source non identifiée citée par Fars.L'agence a nommé M. Edalat parmi les personnes arrêtées et n'a pas fourni d'autres précisions.Selon le CHRI, M. Edalat a été arrêté à son domicile de Téhéran par les Gardiens de la révolution. Il n'a pas précisé les causes de son arrestation."Nous réclamons urgemment des informations des autorités iraniennes à la suite d'informations faisant état de l'arrestation d'un citoyen à la double nationalité irano-britannique", avaient auparavant déclaré les Affaires étrangères à Londres.Ces dernières années, plusieurs citoyens irano-britanniques ont été emprisonnés en Iran, qui ne reconnaît pas la double citoyenneté.Le cas le plus médiatisé est celui de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une employée de la fondation Thomson Reuters arrêtée il y a deux ans et condamnée à cinq ans de prison pour participation à des manifestations contre le régime en 2009, ce qu'elle nie.(©AFP / 26 avril 2018 10h00)