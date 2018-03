Détention ou libération: le Catalan Puigdemont devant la justice allemande

Le chef indépendantiste catalan Carles Puigdemont attendait de savoir si la justice allemande allait décider lundi de le maintenir en détention, le temps de se prononcer sur une éventuelle remise à l'Espagne qui l'accuse de "rébellion".Une centaine de journalistes, auxquels se sont joints une délégation d'alliés politiques venus soutenir le chef indépendantiste, s'armaient de patience lundi soir devant la maison de détention où il est supposé selon des médias allemands être incarcéré depuis dimanche."Nous venons juste d'arriver de Barcelone. Nous allons attendre et voir ce qu'il se passe", a déclaré à l'AFP Joaquim Torra, un membre du Parlement catalan.L'arrestation surprise de M. Puigdemont en Allemagne avait entraîné des heurts entre des militants indépendantistes catalans et la police dimanche à Barcelone. Aucun débordement n'a été signalé lundi.Il était prévu qu'il comparaisse lundi devant un juge. Ce dernier doit formellement établir son identité et décider s'il reste en prison pendant que la justice examine le mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne à son encontre.L'avocat de l’indépendantiste Jaume Alonso-Cuevillas s'est dit "prudent", à l'antenne de la radio catalane Rac1, tout en évoquant "beaucoup d'éléments qui incitent à l'optimisme".Sur le fond, la justice allemande a un délai de 60 jours pour trancher sur la remise de Carles Puigdemont à Madrid.Une porte-parole du parquet allemand, Wiebke Hoffelner s'est elle bornée à dire que la décision ne serait "pas prise cette semaine".La justice allemande aura à décider si des infractions similaires à celles pour lesquelles M. Puigdemont est poursuivi en Espagne existent en droit allemand.Il est inculpé, avec douze autres responsables indépendantistes de "rébellion", crime passible de 30 ans de prison, et de détournements de fonds public. En cause, la tentative ratée de sécession par référendum de l'automne 2017.Elsa Artadi, une députée du parti de Carles Puigdemont, a estimé sur twitter que M. Puigdemont s'opposerait à son extradition car "l'Espagne ne garantit pas un procès équitable".Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière Angela Merkel a lui qualifié l'Espagne d'"Etat de droit démocratique" et relevé qu'il régnait "une confiance toute particulière entre les autorités judiciaires des pays membres de l'UE".Il a aussi rappelé que selon Madrid, M. Puigdemont et ses camarades ne sont pas poursuivis pour des "idées politiques, des idées d'indépendance mais en raison d'infractions bien concrètes".Le gouvernement espagnol est resté lui en retrait, se contentant de qualifier de "bonne nouvelle" l'arrestation de l'indépendantiste.Les poursuites pour "rébellion" restent cependant controversées, car elles supposent "un soulèvement violent" qui, selon des juristes, ne s'est jamais produit.M. Puigdemont a été interpellé par les policiers du Land de Schleswig-Holstein alors qu'il venait du Danemark voisin en voiture pour rejoindre la Belgique, où l'ex-président catalan s'était réfugié après l'échec de la sécession l'automne dernier.Les forces de l'ordre allemandes avaient été alertées de sa venue par le représentant de la police criminelle allemande à Madrid.Le ministère allemand de l'Intérieur n'était pas en mesure de dire si les renseignements espagnols étaient impliqués et suivaient l'homme politique catalan.L'arrestation a été rendue possible par la décision vendredi du juge de la Cour suprême espagnole Pablo Llarena de poursuivre 13 dirigeants séparatistes, dont M. Puigdemont.De fait, la justice espagnole a porté un nouveau coup aux indépendantistes catalans. Le candidat à la présidence de la région, Jordi Turull, a ainsi été incarcéré, privant son camp de leur 3e candidat à la tête de l'exécutif catalan.Une autre indépendantiste exilée, Clara Ponsati, a elle indiqué "prendre des dispositions" pour se "livrer" aux autorités en Ecosse.La Catalogne est donc plongée dans l'impasse politique, les indépendantistes ont pourtant conservé la majorité absolue au parlement catalan après les élections du 21 décembre.S'ils n'arrivent pas à faire élire un président avant le 22 mai, de nouvelles élections seront automatiquement convoquées. Et tant qu'elle n'aura pas de président et de gouvernement, la Catalogne restera sous la tutelle de Madrid, imposée après la déclaration d'indépendance.L'arrestation surprise de Puigdemont a conduit dimanche des milliers d'indépendantistes dans la rue.A Barcelone, des manifestants, à l'appel d'un groupe radical, les Comités de défense de la République (CDR), ont tenté d'approcher de la préfecture et les policiers catalans les ont repoussés à coups de matraque et en tirant en l'air.Selon les services de secours, 90 personnes ont été blessées légèrement à Barcelone, dont 22 policiers.Le président du parlement catalan, Roger Torrent, a lui lancé un appel à la "non-violence" à la télévision régionale.(©AFP / 26 mars 2018 19h57)