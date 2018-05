Détention préventive de l'ancien patron de Raiffeisen prolongée

Zurich (awp/ats) - Pierin Vincenz reste sous les verrous. La détention préventive de l'ancien patron de Raiffeisen a été prolongée par le Ministère public zurichois.Soupçonné de gestion déloyale lorsqu'il présidait la société de cartes de crédit Aduno, Pierin Vincenz se trouve en détention préventive depuis la fin février."Le parquet a découvert d'autres transactions potentiellement criminelles", a écrit mercredi le Ministère public zurichois dans un communiqué, pour justifier le maintien en détention du Grison.Le parquet zurichois a également annoncé avoir étendu la procédure à deux autres personnes, menant des perquisitions à leur domicile et sur leur lieu de travail. Ces deux personnes, dont l'identité n'a pas été dévoilée, ont été libérées après avoir été interrogées par le procureur.Le Ministère public zurichois n'a pas voulu donner d'autres détails sur la procédure pénale en cours.Pierin Vincenz a opéré en tant que directeur général de Raiffeisen de 1999 à 2016 et détenait plusieurs mandats auprès de conseils d'administration, notamment en tant que président (1999 à 2017) d'Aduno, détenu à plus de 25% par Raiffeisen.L'affaire a éclaté en décembre dernier quand Aduno a porté plainte contre son ancien président, lui reprochant de s'être enrichi personnellement lors de plusieurs acquisitions et notamment avec la société d'investissement Investnet, revendue depuis par Raiffeisen.Pierin Vincenz a toujours contesté les accusations portées à son encontre.ats/al(AWP / 16.05.2018 19h05)