Athènes - Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a appelé jeudi les pays de la zone euro "à tenir leurs engagements" sur la réduction de la dette grecque, au cours d'une visite officielle à Athènes.Après avoir loué la performance "impressionnante" de l'économie grecque pour renouer avec la croissance, le président de la Commission a souligné qu'il fallait maintenant "se concentrer sur le problème de la réduction de la dette"."Je voudrais que tous les Etats membres (de la zone euro ndlr) tiennent leurs engagements", a-t-il dit pendant une conférence de presse avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras.La Grèce a réalisé en 2017 un excédent budgétaire de 0,8% du PIB, et un surplus primaire de 4%, dépassant, pour la deuxième année consécutive les objectifs fixés par ses créanciers, Union européenne (UE) et Fonds monétaire international (FMI).Ce pays a renoué avec la croissance en 2017, à 1,4% après neuf ans d'une profonde récession.Actuellement, les créanciers sont en train d'évaluer la quatrième revue du programme grec, soit la manière dont elle a accompli les réformes qui lui étaient demandées récemment."Il faudra que la quatrième revue soit terminée le plus tôt possible", a insisté M. Juncker tout en se disant convaincu que la Grèce va sortir des programmes en août 2018, comme prévu, et deviendra "un pays normal comme les autres pays"."Nous voulons tout faire pour que la sortie de la Grèce (des programmes d'aide) soit la plus claire et la plus nette possible", a dit M. Juncker, excluant ainsi un prêt de précaution post-programme réclamé par certains comme le gouverneur de la Banque de Grèce Yannis Stournaras.La réduction de la dette grecque (plus de 178% du PIB en 2017) reste par ailleurs toujours un sujet embarrassant pour les pays membres de la zone euro, l'Allemagne notamment étant opposée à des coupes pures et simples.S'exprimant un peu plus tard devant le Parlement, M. Juncker y a délivré "avec chaleur et complicité sentimentale" un hommage au pays, assurant que pour lui, la Grèce, pourtant menacée d'exclusion en 2015, et l'Europe "vont ensemble, maintenant et pour toujours".Il a également considéré "qu'on ne peut pas laisser la Grèce seule gérer la question des réfugiés" arrivant par la Turquie, estimant que les autres pays de l'Union "ont à son égard une ardente obligation de solidarité et doivent lui venir en aide".Alors que la Commission européenne a proposé la semaine dernière à l'UE d'ouvrir les négociations pour l'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine, il a noté que "la Grèce est l'un des piliers de la stabilité dans les Balkans".Il a cependant souligné "la nécessité de trouver une solution au problème" du nom de la Macédoine, que les Grecs refusent de reconnaître sous ce nom homonyme de celui de leur province septentrionale. Des négociations se poursuivent depuis plusieurs mois entre les deux pays pour résoudre cette affaire.Il a évoqué enfin les deux soldats grecs actuellement détenus en Turquie après s'être égarés à la frontière, et dont le président turc Recep Tayyip Erdogan a explicitement lié le sort la semaine dernière à celui de huit militaires turcs ayant fui en Grèce après le coup d'Etat manqué de juillet 2016, dont la Turquie réclame en vain l'extradition."Qu'on ne me dise pas que la présence de deux soldats grecs sur le sol turc constitue une menace pour la sécurité de la Turquie. Ce n'est pas vrai, et donc il faut libérer les deux soldats grecs", a affirmé M. Juncker.(©AFP / 26 avril 2018 13h44)